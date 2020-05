Eav: Fase 2 a Napoli, i problemi di sovraffollamento sulla Cumana? Hanno riguardato soltanto un treno

“Stamattina la situazione è risultata regolare e compatibile con le norme sanitarie sul trasporto pubblico su tutte le linee Eav. Un problema si è generato soltanto su un solo treno della Circumflegrea delle ore 7. Il treno, ad una sola composizione, accoglie normalmente e nel rispetto delle norme circa 400 persone, questa è la capienza prevista per il treno. La capienza massima prevista invece per garantire il distanziamento sociale è di 100 persone su quel treno. Il treno lungo il percorso si è affollato arrivando a contenere quasi 180 persone. Circa la metà di quello che porta normalmente. Stiamo monitorando la situazione e da domani quel treno verrà rafforzato con una doppia composizione”. Così il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, in merito alla denuncia del sindacato Usb sul viaggio di passeggeri ammassati (nel video diffuso dal sindacato registrato nella stazione di Montesanto si vedono circa cento persone scendere dal convoglio partito alle 7 dalla stazione di Licola e giunto al capolinea alle 7,50. I passeggeri, secondo Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale Usb Lavoro Privato, “sono stati costretti a viaggiare ammassati in una situazione drammatica che mai ci saremmo aspettati di vedere, in barba alle linee guida emanate del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Il sindacato chiede che l’Eav, holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce le linee ferroviarie Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana, “adotti senza indugio alcuno un piano per fronteggiare in modo concreto la fase 2 dell’emergenza Covid-19”.

“Nelle fasce critiche (la mattina dalle 6 alle 10) e la sera al rientro – continua De Gregorio -, il servizio è già al 100 per cento sulla base delle disponibilità della flotta esistente. Sappiamo bene che la scelta sarà anche nei prossimi giorni avere qualche passeggero in più sui treni o lasciare a terra qualcuno che deve andare a lavorare. Una scelta che vorremmo evitare perché danneggerebbe i lavoratori e perché di complessa gestione senza l’intervento delle forze dell’ordine. Faremo – spiega – tutto quello che è possibile per evitare affollamenti eccessivi su treni e bus. Valuteremo giorno per giorno ogni forma di integrazione e miglioramento. Resta il tema di fondo di evitare che tutti si rechino al lavoro nello stesso orario. Mi auguro che su questo tema ci sia la sensibilità di tutti e si prendano i provvedimenti opportuni”. “Ricordo infine al sindacato USB che il controllo a bordo treni è vietato dalle direttive regionali e che il servizio nella fascia mattutina è già al 100 per cento. Eav a partire dal 18 maggio ritornerà operativa su tutte le fasce orarie”.