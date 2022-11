EAV, il Comitato Pari Opportunità promuove iniziative per pubblicizzare il numero-antiviolenze 1522

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Pari Opportunità dell’Ente Autonomo Volturno promuove alcune iniziative per sensibilizzare il personale e l’utenza e pubblicizzare il numero 1522 nato per denunciare violenze. Il presidente del Comitato, la dott.ssa Anna Sammarruco, contattata a telefono, ha dichiarato: ”Oggi 25 novembre, presso le biglietterie delle linee EAV, fino ad esaurimento scorte, saranno distribuiti segnalibri agli utenti che acquisteranno un biglietto o già in possesso di abbonamento e su ogni autobus saranno presenti locandine per dire NO ad ogni forma di violenza di genere.

Il simbolo scelto per il segnalibro è un fiore di tarassaco comunemente detto dente di leone, simbolo di forza, speranza e fiducia.

Infine, è stato allestito un corner dedicato presso la stazione di Piazza Garibaldi nelle immediate vicinanze degli accessi alle banchine, posizionando alcune scarpette rosse simbolo della giornata.

Saranno, infine, diffuse immagini di sensibilizzazione attraverso i monitor presenti nelle stazioni e fermate della rete EAV.

“Il Comitato Pari Opportunità dell’EAV dice NO alla violenza di genere”

#cpoeav1522