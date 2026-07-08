Eav, lasciano due consiglieri e decade il cda

Il Consiglio di amministrazione dell’Eav, Ente autonomo Volturno, holding dei trasporti della Regione Campania, è decaduto a seguito delle dimissioni dei consiglieri Paola Capobianco e Fabrizio Martone. La Regione ha preso atto e accettato le dimissioni presentate nel corso della seduta di oggi, dove è stato approvato il bilancio del 2025 che si chiude in utile di 5,5 milioni di euro. L’assemblea ha anche dato il via libera allo statuto sociale varato con delibera della giunta regionale lo scorso 25 giugno. L’organo amministrativo, guidato da circa 10 anni da Umberto De Gregorio – che ricopre anche la carica di direttore generale – “è stato invitato a limitarsi alle ordinarie attività gestionali – si legge in una nota – nelle more della prossima assemblea ordinaria dei soci, già convocata per il giorno martedì 14 luglio, in cui si darà corso alle necessarie determinazioni in ordine alla nuova governance della Società”.