Eav, Linea 10 della Metro: gara da 270 mln per project management e direzione lavori

Parte la gara per il servizio di project management consulting e per la direzione dei lavori della prima fase della Linea 10 della Metropolitana. A comunicarlo è l’Ente autonomo volturno (Eav). La procedura riguarda anche la gestione operativa degli interventi relativi alla fase iniziale del progetto.
Il primo tratto: Afragola-Casoria
La Linea 10 prevede una prima fase funzionale transitoria, denominata fase 1A, che interessa il tratto compreso tra Afragola Centro e Casoria Centro–Di Vittorio.
Per questa prima fase l’importo a base di gara è di circa 119 milioni di euro.
Valore complessivo fino a 270 milioni
Il valore dell’intervento potrebbe crescere sensibilmente. Le opzioni per le fasi successive ammontano infatti a circa 150 milioni di euro, portando il totale complessivo della gara, incluse le opzioni, a circa 270 milioni.
Tempi e legalità
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 35 giorni dalla pubblicazione del bando.
L’Eav sottolinea inoltre che tutte le parti coinvolte dovranno rispettare le norme previste dal protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli.