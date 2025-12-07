Eav, per problemi tecnici stop alla Circumflegrea tra Pianura e Soccavo

La circolazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea è interrotta tra le stazioni di Pianura e Soccavo a “causa di problemi tecnici“. Lo rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce, tra le altre, la linea ferroviaria Circumflegrea che collega la stazione Montesanto, nel centro di Napoli, con la zona occidentale della città e i comuni di Pozzuoli e Bacoli nei Campi Flegrei. Sulla tratta interrotta “è stato richiesto un servizio sostitutivo con bus”, informa Eav.