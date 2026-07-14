Eav, Pietro Diamantini nuovo amministratore unico: domani la presentazione alla stampa

L’ingegner Pietro Diamantini è il nuovo Amministratore Unico di Eav – Ente Autonomo Volturno. La nomina è stata deliberata nel corso dell’Assemblea dei soci riunitasi nel pomeriggio di oggi, sancendo ufficialmente il cambio al vertice della società di trasporto pubblico controllata dalla Regione Campania.

La presentazione del nuovo assetto di governance è in programma mercoledì 15 luglio nella Sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia a Napoli. All’incontro con la stampa prenderanno parte il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo e lo stesso Diamantini.

La nomina rappresenta l’avvio di una nuova fase per EAV, società che gestisce le linee ferroviarie Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea, la metropolitana Piscinola-Aversa e numerosi servizi automobilistici regionali. L’obiettivo della Regione è imprimere un deciso cambio di passo all’azienda, chiamata ad affrontare le criticità che negli ultimi anni hanno interessato soprattutto il trasporto ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Circumvesuviana.

Per Diamantini si tratta di un ritorno operativo in Campania dopo una lunga e prestigiosa carriera nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ingegnere napoletano, è considerato uno dei manager che hanno contribuito allo sviluppo dell’Alta Velocità ferroviaria italiana. Entrato in Trenitalia dopo un’esperienza nel gruppo Finmeccanica, ha ricoperto numerosi incarichi di crescente responsabilità nell’ambito dell’esercizio ferroviario e del trasporto passeggeri.

Pietro Diamanti, Amministratore Unico di EAV – Ente Autonomo Volturno.

Tra il 2018 e il 2021 è stato Direttore Regionale Campania e Molise di Trenitalia, seguendo da vicino la gestione del trasporto ferroviario regionale e il rapporto con la Regione Campania. Successivamente è stato chiamato a Roma alla guida della Business Alta Velocità di Trenitalia, incarico nel quale ha diretto lo sviluppo commerciale e industriale del network Frecciarossa, contribuendo all’evoluzione dell’offerta AV, ai programmi di innovazione e ai progetti di digitalizzazione e miglioramento dell’esperienza del cliente. Nel suo percorso professionale figurano inoltre responsabilità nell’esercizio della Divisione Long Haul e nella gestione di importanti processi industriali del Gruppo FS.

Il suo nome era circolato con insistenza già nelle scorse settimane quale candidato alla successione di Umberto De Gregorio (vedi Brevi ferroviarie del 14/07/2026), nell’ambito della riorganizzazione voluta dalla nuova amministrazione regionale. La scelta di affidare la guida di EAV a un manager proveniente dal sistema ferroviario nazionale punta a rafforzare il profilo industriale dell’azienda e ad accelerare il percorso di rilancio del trasporto pubblico campano.