Dopo una mattinata di forti disagi per turisti e pendolari è tornata regolare la circolazione sui treni della Circumvesuviana. A comunicarlo è l‘Ente Autonomo Volturno annunciando che “il servizio ferroviario sulle linee vesuviane riprende regolarmente”. In mattinata erano stati bloccati tutti i treni in partenza o diretti a Napoli a causa di un problema tecnico.