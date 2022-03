Eav, stop a 2 stazioni Circum sulla tratta Napoli-Sorrento

Da lunedì i treni della Circumvesuviana impiegati sulla tratta Napoli-Sorrento non effettueranno servizio viaggiatori presso le stazioni di Villa delle Ginestre e Via del Monte. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno che fa sapere come ”da lunedi’ 7 marzo 2022, sarà garantito il servizio viaggiatori nelle fermate di Villa delle Ginestre e Via del Monte solo per la linea Napoli-Poggiomarino. Pertanto, i treni della linea Napoli-Sorrento, dalla stessa data, non effettueranno piu’ servizio viaggiatori nelle sopraindicate fermate”. A commentare la notizia è il parlamentare M5S Luigi Gallo: ”L’Eav – dice il parlamentare – decide di tagliare le corse nelle fermate di Villa delle Ginestre e Via del Monte ignorando le proteste e le richieste dei cittadini. Un gesto incomprensibile. Il nostro ex ministro della cultura Bonisoli -si e’ impegnato per un investimento che supera i 2 milioni di euro per la riqualificazione di Villa delle Ginestre. Eliminare la fermata significa non solo penalizzare il territorio ma anche far svanire tutta la progettazione di rilancio legata all’aria per cui si sta investendo. L’Eav ci boicotta mettendo a rischio il futuro dell’area vesuviana, mentre i comuni presentano progetti di sviluppo che contano di ben 2,2 miliardi di euro nel Cis Vesuvio-Pompei. Chiedo ai vertici di tornare subito su questa insensata decisione”.