Eav, tornano i servizi aggiuntivi per gli studenti

Con il ritorno della Campania in zona arancione, Eav ripristina i servizi automobilistici aggiuntivi per favorire il trasporto degli studenti mantenendo invariate le limitazioni legate al numero massimo di posti disponibili sui mezzi aziendali. Ad annunciarlo e’ lo stesso Ente autonomo Volturno che, in una nota, sottolinea come ”a decorrere dal 19 aprile 2021, con il ripristino della ‘zona arancione’, verranno istituiti nei giorni feriali, compreso il sabato, i servizi automobilistici aggiuntivi, ad uso prevalentemente scolastico, a supporto dei servizi ferroviari ed automobilistici ordinari”. Il servizio sara’ svolto con autobus in parte della stessa azienda di trasporti e in parte di esercenti esterni (Ncc), con bus identificabili comunque con il logo Eav, e riguarderanno 24 diverse linee. Tutti i percorsi, gli orari e i punti di fermata sono presenti sul sito aziendale (www.eavsrl.it).