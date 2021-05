Eav, tutti vaccinati i dipendenti: Siamo la prima azienda italiana Covid free

“Eav prima azienda italiana Covid free, concluse le vaccinazioni nel primo centro vaccinale aziendale d’Italia”. Lo annuncia Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, che ha realizzato con l’Asl Napoli 1 Centro un hub vaccinale nella stazione di Porta Nolana, a Napoli, dedicato ai propri dipendenti e che sarà utilizzato anche da altre aziende del trasporto pubblico locale di Napoli e della Campania. “Con oggi – spiega una nota – si è chiuso il ciclo di vaccinazione prima dose per tutti i dipendenti Eav che lo hanno richiesto. In particolare hanno ricevuto la prima dose nel loro primo giorno di lavoro anche 22 capotreni neoassunti, doppiamente fortunati: primo giorno di lavoro con battesimo vaccino Covid. Il primo centro vaccinale aziendale in Italia prosegue domani con il vaccino per altri operatori del trasporto di altre aziende, si parte con i lavoratori di Anm e taxi”, conclude la nota.