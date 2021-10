Ebac, accreditati i fondi per pagare la cassa integrazione

Accreditati al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato i fondi necessari per pagare la cassa integrazione alle lavoratrici ed ai lavoratori sospesi dal lavoro nell’arco del mese di agosto, recuperando anche pagamenti dei mesi precedenti (possibili, ora, perché le pratiche sono state completate con tutti i dati necessari).

“L’Ente Bilaterale Artigianato Campania – spiega Achille Capone, Presidente Ebac – è già al lavoro con gli uffici centrali del Fondo e l’intera operazione di erogazione delle somme spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori potrà essere conclusa in un brevissimo lasso di tempo”.

“Ricordiamo ai consulenti del lavoro, ai centri servizio e alle stesse imprese – aggiunge Luigi Lombardo, Direttore dell’Ebac – che i dati con le sospensioni dal lavoro del mese di settembre devono essere caricati al più presto. perfezionando, se del caso, domande incomplete riferite ai mesi precedenti. Fsba assicura che già il prossimo 23 ottobre verranno fatti i conti di quanto necessario e partirà una nuova richiesta ai ministeri di conferimento degli importi finanziari, peraltro già attribuiti al Fondo”.