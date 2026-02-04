eBay lancia in Italia il live shopping: “Voglia di più esperienze”

Milano, 4 feb. (askanews) – eBay ha lanciato anche in Italia la modalità di live shopping, che consente a venditore ed acquirente di interagire in tempo reale. Askanews ha incontrato Margot Olifson, Country Manager di eBay in Italia per confrontarsi su questo tema. “Il lancio in Italia – ha detto la manager del marketplace – fa parte di una fase di rollout globale di eBay Live, che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2022: nel corso del 2025 e dell’inizio del 2026 questo nuovo formato è stato introdotto nei principali mercati internazionali per eBay, tra cui nel nostro Paese, che è parte integrante di questa strategia. Allo stesso tempo, il live shopping risponde a un’evoluzione concreta nelle aspettative degli utenti. Osserviamo un interesse crescente verso esperienze che vadano oltre la semplice transazione, capaci di offrire maggiore contesto, interazione e valore per il tempo delle persone. Una tendenza confermata anche dalla nostra recente ricerca con YouGov, da cui emerge che i principali fattori di attrazione del live shopping sono l’interazione in tempo reale e un’esperienza di acquisto più coinvolgente. Il valore aggiunto di eBay Live sta nella capacità di integrare queste dinamiche all’interno di un ecosistema di commercio già maturo e affidabile. Per i seller è un canale per valorizzare la propria competenza e costruire relazioni durature con la community, mentre per gli acquirenti è un modo per fare scelte più informate e vivere un’esperienza di acquisto più autentica, senza rinunciare alle garanzie e alla fiducia che da sempre contraddistinguono eBay”.

Una indagine di eBay con YouGov sul live commerce in Italia aveva evidenziato recentemente che c’era un’attenzione crescente verso questa possibilità, con l’identificazione di alcuni trend emergenti. “Sebbene sia un formato ancora piuttosto nuovo in Italia, oggi ne ha già usufruito solo il 12% degli italiani – ha aggiunto Olifson – i dati mostrano una forte predisposizione: un italiano su tre (33%) dichiara di conoscerlo già, con picchi tra le fasce più giovani (41% tra i 18-34 anni). L’evidenza più significativa è l’impatto positivo dell’esperienza: circa il 70% di chi ha già partecipato a un evento di live shopping intende ripeterla. I principali fattori di attrazione sono l’accesso a offerte esclusive, l’interazione in tempo reale con i venditori e un’esperienza d’acquisto più coinvolgente. Le categorie che generano maggiore interesse sono abbigliamento ed elettronica. C’è inoltre un forte interesse anche per le “nicchie”, come oggetti e carte da collezione. Questo dato è particolarmente rilevante perché indica che il live shopping funziona meglio quando è costruito attorno a interessi specifici e a contesti in cui competenza, racconto e interazione aggiungono valore all’esperienza di acquisto. In questi casi il live non è solo un canale di vendita, ma uno strumento che facilita la relazione tra persone accomunate dagli stessi interessi, rendendo l’esperienza più informata, partecipata e rilevante”.

Ma alla luce di questi cambiamenti e con la presenza sempre più pervasiva della IA, quali sono secondo eBay gli scenari futuri del settore e quali i prossimi cambiamenti della piattaforma? “Il futuro dell’e-commerce – ha concluso la Country Manager – si sta muovendo da un modello puramente transazionale a uno sempre più relazionale, fatto di esperienze rilevanti, personalizzate, connesse. I consumatori si muovono in un contesto molto ricco di offerta e cercano strumenti che li aiutino a orientarsi, a fare scelte più informate e a vivere lo shopping come un’esperienza di valore. In questo scenario, il live shopping rappresenta una delle evoluzioni più significative, perché combina commercio, interazione in tempo reale e fiducia. In questo contesto, l’Intelligenza artificiale giocherà un ruolo cruciale come abilitatore di esperienze sempre più fluide e pertinenti. In eBay, vediamo l’IA non come un sostituto dell’interazione umana, ma come uno strumento per potenziarla. Con eBay Live, l’IA potrà aiutarci a personalizzare l’esperienza, suggerendo agli utenti gli eventi più in linea con le loro passioni, a ottimizzare la gestione della piattaforma per i nostri venditori e a rendere l’ecosistema ancora più sicuro. L’obiettivo è usare la tecnologia per ridurre la complessità e lasciare spazio a ciò che conta davvero: le persone, le loro passioni e relazioni di valore costruite all’interno di un ecosistema affidabile”.