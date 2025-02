Eberhart plenipotenziario e nuovi ingressi: Ita Airways rafforza il management

Dopo l’ingresso di Lufthansa, che detiene il 41 per cento di Ita Airways, la compagnia annuncia significativi cambiamenti nel management. L’amministratore delegato Joerg Eberhart assume anche il ruolo di direttore generale, succedendo ad Andrea Benassi e diventando di fatto il plenipotenziario della compagnia. Marzio Caneva, con oltre 11 anni di esperienza in Air Dolomiti e un passato in Alitalia Express, prende il posto del generale Francesco Presicce come Accountable Manager. Tra le novità, la creazione della funzione “Innovation, Strategic Projects and Vision”, affidata a Francesco Presicce, che metterà la sua esperienza a servizio di nuove strategie aziendali. Inoltre, Giovanna Di Vito guiderà la “Customer Touchpoints Responsibility”, incaricata di raccogliere e gestire le segnalazioni dei dipendenti per migliorare l’esperienza cliente.