Eboli capitale dell’accoglienza: torna “La Notte degli Osti”, due giorni tra vino, cibo e storie da condividere

Il 24 e 25 giugno 2025 il centro storico di Eboli si trasforma in un grande simposio a cielo aperto, per accogliere la quinta edizione de “La Notte degli Osti”, l’evento che celebra la cucina autentica, i vini naturali e la cultura dell’incontro. Nato quasi per gioco nel 2019 da un’idea di Giovanni Sparano, oste dell’enoteca con cucina Alberto/Ritrovo, oggi è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate gastronomica italiana.

Per due giorni, osterie, vignaioli, cuochi e appassionati daranno vita a un evento collettivo che unisce gusto e racconto, musica e territorio, in una festa conviviale che attraversa ogni angolo del centro storico, completamente pedonalizzato per l’occasione.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Incontri”: quelli veri, fatti di calici condivisi, sorrisi spontanei e racconti che si accendono tra un piatto e una nota musicale. “La Notte degli Osti” è molto più di un festival enogastronomico: è una dichiarazione d’amore per l’arte dell’ospitalità e per la cultura delle relazioni umane costruite attorno a una tavola.

Al centro della manifestazione ci sono le sei cene speciali, frutto dell’incontro tra osterie locali e ospiti d’eccezione da tutta Italia. Ogni accoppiata darà vita a un menu unico, accompagnato da vini naturali selezionati da vignaioli artigianali:

Il Panigaccio x L’Articiocca (Sestri Levante), con i vini di RitroVino (Noto)

Il Papavero x Gustificio (Padova), con i vini di Il Tufiello e Tenuta Grillo

Dogana x Bbq Geeks (Emilia), con i vini di Giovanni Iannucci

Alberto Ritrovo x Trattoria Cacciaconti (Maremma), con i vini degli osti Diego Sorba e Giovanni Sparano

Cantina Segreta x La Vecchia Quercia (San Cipriano), con i vini di Sagona

Piazzetta Santa Sofia x Bonny Pizza (Lucca), con i vini di Salvatore Magnoni

Come ogni anno, non mancano le presenze simbolo: la Vecchia Guardia degli osti, capitanata da Diego Sorba (Enoteca Tabarro, Parma), affiancato da Roberto Buglione De Filippis, Alessio Zappasodi e lo stesso Giovanni Sparano. A loro si unisce una nuova generazione di protagonisti del vino naturale e dell’accoglienza di qualità.

“La Notte degli Osti” è anche cultura e ascolto. Il 24 giugno apre con un pranzo bucolico con Paolo Parisi e prosegue con letture e masterclass. Da non perdere il mercato dei vignaioli artigianali nel Chiostro di San Francesco e, in esclusiva per il Sud Italia, il concerto dei Casino Royale con Clap! Clap!: un set visionario tratto dal nuovo album FUMO, pensato come una suite d’ascolto lenta e immersiva.

Il giorno dopo, 25 giugno, si comincia con una colazione-brunch condivisa con protagonisti come Lorenzo Stefanini, Andrea Poli e Antonino Mennella, e si prosegue con la presentazione del libro Viaggetti in Emilia, insieme a Giulio Armani e ai suoi vini. In serata, gran finale con le cene e, a mezzanotte, l’appuntamento cult “Storie di Osteria”, il reading narrativo tra parole e vino con Sorba e Azzolin, nella suggestiva Cantina Sor Diego al Pozzo.