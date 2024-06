Eccellenti ascolti a maggio su La7: terza rete dietro Rai1 e Canale5

Roma, 6 giu. (askanews) – Eccellenti ascolti per La7 nel mese di maggio 2024 (1-31) che nella fascia 20.00/22.30 con il 6,11% (+29%) di share e 1.160.400 (+28%), è terza rete dietro solo a Rai1 e Canale5, risultando il canale che cresce di più sia in prime time che nella giornata. Nella fascia 07.00/02.00, infatti, la Tv del Gruppo Cairo Communication si attesta al 4,06%, (+19%). Risultati importanti – si legge in un comunicato della rete – anche sui target qualificati dove La7 è al secondo posto in prime time (20.30/22.30) sia sul pubblico alto-spendente con il 12,33% (+28%), che sui laureati con il 13,54% (+25%). Nell’intero mese il canale ha contattato 31,5 milioni di spettatori. Ottimi riscontri anche sui social. A maggio sono stati 7,4 milioni i follower dei profili de La7 e dei suoi programmi (+15%) e 3,1 milioni le interazioni mensili, (+141%). Bene anche i podcast pari a 438mila (+12%).