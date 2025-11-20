Eccellenti prestazioni per tecnologia “Mazda Mobile Carbon Capture”

ROMA (ITALPRESS) – Una Mazda3 da competizione equipaggiata con la nuovissima tecnologia “Mazda Mobile Carbon Capture” ha partecipato al settimo round della serie Super Taikyu 2025, tenutosi lo scorso weekend al Fuji International Speedway di Oyama, in Giappone. Nel corso della gara, della durata di quattro ore, il nuovo dispositivo di cattura della CO2 sviluppato da Mazda ha dimostrato per la prima volta la capacità di assorbire l’anidride carbonica contenuta nei gas di scarico anche in condizioni estreme tipiche degli sport motoristici. Mazda proseguirà i test nella serie di gare del Super Taikyu anche il prossimo anno, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il tasso di recupero della CO2. Un modello concettuale del dispositivo di cattura della CO2 è stato presentato al Japan Mobility Show il 29 ottobre 2025. Il prototipo della tecnologia “Mazda Mobile Carbon Capture” testato utilizza una struttura porosa in zeolite per assorbire la CO2 dai gas di scarico e immagazzinarla in un apposito serbatoio. La CO2 raccolta potrà essere successivamente impiegata per la produzione di materiali carboniosi ad alte prestazioni o per arricchire l’aria delle serre, favorendo la crescita delle colture. Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, la vettura è stata alimentata con HVO 100, un carburante a zero emissioni di carbonio.

Parallelamente allo sviluppo di veicoli elettrificati in tutte le loro declinazioni (mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid e completamente elettrici) Mazda continua a perseguire la riduzione delle emissioni di CO2 dei motori termici migliorando l’efficienza dei propulsori, sostenendo lo sviluppo e l’adozione di carburanti a zero emissioni di carbonio e raccogliendo la CO2 direttamente dai gas di scarico. Grazie al suo approccio multi-solution, Mazda conferma il proprio impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a rispettare gli obiettivi europei del 2030 e del 2035. La Casa giapponese ritiene infatti che un insieme diversificato di soluzioni tecnologiche rappresenti la strada più efficace per ridurre le emissioni di CO2 dei propri veicoli.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).