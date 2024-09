Bufala Dop, Napoli capitale per due giorni della mozzarella

Napoli si prepara ad ospitare un evento di portata internazionale dedicato a uno dei suoi prodotti più iconici: la mozzarella di bufala campana DOP. Dal 24 al 25 settembre, la città partenopea diventerà il centro nevralgico per esperti, ricercatori e appassionati del settore lattiero-caseario, riuniti per la prima conferenza internazionale sulla mozzarella di bufala e i prodotti lattiero-caseari. Organizzato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, dall’Università Federico II e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il congresso si inserisce nel ricco programma di celebrazioni per gli 800 anni dell’ateneo federiciano. Un’occasione unica per fare il punto sulla situazione attuale del settore, condividere le ultime ricerche scientifiche e gettare le basi per un futuro sempre più sostenibile e innovativo. I temi affrontati durante i due giorni di lavori saranno molteplici e spazieranno dalla zootecnia alla tecnologia casearia, fino all’economia e alla sostenibilità. Verranno presentati i risultati delle ultime ricerche sulle proprietà benefiche del latte di bufala, con particolare attenzione alla sua potenziale azione preventiva nei confronti di alcune patologie. Si discuterà inoltre dell’impatto delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, sulla produzione e sulla commercializzazione della mozzarella di bufala. Un focus importante sarà dedicato alla lotta contro le fake news e alla difesa dell’autenticità dei prodotti alimentari. Sempre più spesso, infatti, il settore agroalimentare è bersaglio di attacchi e mistificazioni che mettono in discussione la qualità e la sicurezza dei prodotti. Il congresso sarà l’occasione per fare chiarezza e ribadire l’importanza di un’informazione corretta e trasparente.