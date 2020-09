Eccellenze Campane, a Napoli un un week-end all’insegna del baccalà

Continuano gli appuntamenti tra gusto e tradizione organizzati da Eccellenze Campane e Verace Sudd, che venerdì 25 e sabato 26 settembre ospiteranno la “Festa del Baccalà” nel locale di via Brin a Napoli.

Gli ospiti potranno degustare un menù alla carta interamente dedicato a questo straordinario alimento della nostra tavola, creato per l’occasione dai professionisti del gusto che animano Eccellenze Campane. Tante le specialità e tipicità da provare: lo spazio Friggitoria dello store offrirà un piatto composto da filetto di baccalà fritto e peperoncelli verdi, mentre presso la Panuozzeria sarà disponibile “Baccalà”, lo speciale panuozzo con baccalà alla napoletana e fiordilatte. Ci sarà anche un’edizione speciale della pizza, la “Somma Vesuviana”, con fior di latte, baccalà, tarallo napoletano, scarola riccia, zeste di limoni e olio evo. Presso la Braceria invece verrà servito il carpaccio di marchigiana con mantecato di baccalà, granella di pistacchio e mentuccia selvatica con triangoli di polenta. Infine, Osteria Irpinia offrirà tre diversi piatti in tema: i tubettoni con fagioli di Controne, il baccalà con olio al rosmarino e il baccalà arrostito con scarole.

Alla Festa del Baccalà non mancherà la musica: la sera del 25 settembre, ore 20, con la chitarra e il mandolino di “A Pusteggia Napulitana”, mentre le note jazz e swing rese dal vivo da “Elisabeth Queentet” accompagneranno la serata del 26 settembre, sempre dalle ore 20. Inoltre, sabato 26 alle ore 20:30 si terrà un interessante incontro con Alfredo Pecoraro, veterinario e scrittore, che approfondirà con il pubblico in sala gli aspetti storici e nutrizionali sul baccalà.

Con la partecipazione all’evento è previsto uno speciale sconto del 20% sull’acquisto di tutti i prodotti del Market e del caseificio di Eccellenze Campane

L’evento

Festa del Baccalà | Eccellenze Campane | Via Brin 69, Napoli

25 e 26 settembre 2020 | ore 20.00

È gradita la prenotazione al tavolo.

Info e contatti: Tel. 081.203657

www.veracesudd.it