Eccellenze Campane, al Brin riapre il Jazz Club con il trio di Francesco Nastro, Elio e Gianfranco Coppola

Eccellenze Campane propone un concerto gratuito di jazz per celebrare al meglio la riapertura del Music Art Jazz Club. Un’unione di musica e cibo di qualità che si aprirà giovedì 19 dicembre con due degli artisti più affezionati: Francesco Nastro al piano ed Elio Coppola alla batteria. Con loro anche il bravissimo contrabbassista Gianfranco Coppola per completare una formazione d’eccezione per un evento di primo piano.

I tre artisti si esibiranno nella sala comune del “Brin” che aprirà alle 20:30, mentre il concerto partirà alle 21:30, per una festa che propone Eccellenze Campane come la nuova casa del jazz napoletano. Musicista eclettico dotato di grande lirismo, Francesco Nastro è un pianista elegante e versatile che esplora vari campi, dal jazz alla musica classica, dal rock sinfonico all’improvvisazione. Elio Coppola, trentaquattrenne, si sta facendo già prepotentemente strada nel panorama italiano ed internazionale della musica Jazz e non solo. I suoi “ritmi” hanno accompagnato alcuni tra i migliori musicisti al mondo tra cui Benny Golson, Joey De Francesco, Peter Bernstein, Dave Kikoski, Jerry Weldon, Gerald Cannon, George Cables, Dado Moroni, Ronnie Cuber, Enrico Rava solo per citarne alcuni, esibendosi sia in Italia che all’estero su alcuni dei palchi più importanti al mondo tra cui il famoso Blue Note. A completare la ritmica il contrabbassista Gianfranco Coppola, figlio della leggenda del sax napoletano Franco Coppola.

Nel mese di gennaio sono già in programma nuove date: giovedì 16 è in programma la tromba di Fabrizio Bosso sostenuta da Francesco Nastro al piano, Elio Coppola alla batteria e Tommaso Scannapieco al contrabbasso. Ancora giovedì, il 30 gennaio, è atteso Emanuele Urso “King of swing”, clarinetto ma anche batteria e leader del gruppo che comprende Claudio Piselli (vibrafono), Adriano Urso (piano), Alessio Urso (contrabbasso) e Giovanni Chicchirilli (batteria).



Il polo enogastronomico

Eccellenze Campane è il polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra e Milano che riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del settore di riferimento. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. Eccellenze Campane è, infatti, l’unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si consumano prodotti gastronomici di alta qualità: si propone di diventare centro di attrazione in cui elementi quali qualità, tipicità, cultura e tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità.