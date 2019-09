Eccellenze Campane e Alfa Romeo Racing al GP Monza: sport e cucina di qualità

Eccellenze Campane, il polo enogastronomico parte di Adler Group (sponsor di Alfa Romeo Racing) non poteva mancare all’appuntamento con il Gran Premio d’Italia a Monza.

Oggi per l’occasione, per prepararsi al meglio alla gara, il brand campano è stato protagonista di uno speciale show cooking all’interno del paddock di Alfa Romeo Racing, dove si è tenuto un vero “pasta party” con prelibatezze della tradizione, non solo della Campania ma dell’intera Italia.

Un momento di convivialità e di grande cucina con la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Giovinazzi che, in veste di “chef per un giorno”, si è unito allo staff di Eccellenze Campane supportandolo nella preparazione e nella distribuzione dei piatti.

Con la preziosa collaborazione del pilota, gli chef di Eccellenze Campane hanno deliziato gli ospiti con un menu caratterizzato dal piatto “principe” della cucina italiana e della dieta mediterranea: gli spaghetti al pomodoro. Una ricetta semplice, nata a Napoli oltre 300 anni fa, ma dal gusto unico al mondo se realizzata con ingredienti e prodotti di altissima qualità come alcune delle eccellenze gastronomiche campane: pomodoro San Marzano DOP, aglio dell’Ufita (presidio Slow Food), olio extravergine d’oliva Ravece, pasta trafilata al bronzo, formaggio calcagno semi stagionato e basilico. In aggiunta, è stata poi presentata anche un’altra pietanza in grado di valorizzare al meglio la qualità di un prodotto eccellente come il fagiolo di Controne (presidio Slow Food) accompagnato da pesto leggero di basilico, julienne di cipollotto nocerino e tozzetti di bufala.

Con la sua presenza al Gran Premio di Monza, Eccellenze Campane persegue la sua mission: farsi portavoce della qualità e della tradizione enogastronomica campana ma anche del “mangiare bene” tipico italiano.

Il GP Monza 2019 va ad aggiungersi alle altre manifestazioni sportive di rilievo internazionale a cui il brand campano ha preso parte: le ultime Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, i Giochi Europei di Baku, i Mondiali di calcio in Brasile del 2014, la Supercoppa Italiana di Doha, la Coppa Davis di Napoli.