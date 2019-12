Eccellenze Campane celebra il Fagiolo di Controne

Una festa in cui Eccellenze Campane celebra il fagiolo bianco di Controne. BEan Good in Controne animerà Napoli e Milano per due settimane con show cooking e tanto altro per festeggiare il celebre legume di Controne. Una celebrazione in linea con la filosofia di Eccellenze Campane, brand nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio campano in un’ottica di filiera corta, dal produttore al consumatore. Per onorare al meglio la kermesse, durante le settimane di festa Eccellenze Campane inserirà nel suo menu piatti dedicati al gustoso legume.

BEan Good in Controne sbarcherà a Napoli dal 9 al 15 dicembre, nella sede di via Brin 49, e a Milano dal 20 al 26 gennaio, nella sede di via Cusani 1.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Eccellenze Campane e il Comune di Controne e per promuovere il noto legume e i prodotti dell’area degli Alburni fuori dai confini regionali. BEan Good in Controne è stato presentato per la prima volta presso l’ambasciata italiana dell’Aja in occasione della “Settimana della Cucina italiana nel Mondo” tenutasi dal 18 al 24 novembre scorso. Oggi si prepara a conquistare Napoli e Milano con due settimane all’insegna del gusto.

Considerato il re dei legumi, il fagiolo di Controne viene anche definito “carne dei poveri” in quanto ricco di vitamine, una specialità di fagiolo molto particolare grazie al suo sapore e alla buccia molto sottile, quasi impalpabile e altamente digeribile. È considerato il fiore all’occhiello di Controne, la cui zona possiede un microclima ideale e un terreno ricco di acqua proveniente dalle numerose sorgenti presenti nel territorio stesso. Tante le iniziative nel territorio del Comune con il fagiolo in tavola unico protagonista, come la sagra annuale giunta quest’anno alla 37esima edizione e celebrata il 30 novembre e il 1 dicembre, per festeggiare le varietà del prezioso legume: il fauciariello (di colore terreo e con piccole striature, la cui forma ricorda la falce), il lardariello, il suscella e il minichella, tutti di colore terreo-bruno e leggermente picchiettati. Ma la tipologia che ha reso Controne famosa e che si è ottimamente adattata nei secoli a questo areale è l’ecotipo bianco: un fagiolo piccolo dai semi bianchissimi, di forma tondeggiante e leggermente ovoidale, senza macchie né occhi.