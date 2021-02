Eccellenze Campane e Verace Sudd, un menù per celebrare Procida capitale della cultura

Dopo il grande successo della prima iniziativa in tema, Eccellenze Campane e Verace Sudd propongono un menù dedicato a Procida: un tributo che rende omaggio alla recente nomina a Capitale della Cultura 2022. Le sedi di Napoli, Milano e Roma offriranno agli ospiti la possibilità di degustare una selezione di ricette della tradizione culinaria dell’isola, in cui saranno protagonisti gli ingredienti di qualità del territorio. Un’offerta ricca e variegata di piatti ispirati alla tradizione marinara locale, emblema della cucina mediterranea ed erede di una civiltà antichissima, studiati appositamente dall’executive chef Andrea Azzarito. Tante le specialità della gastronomia procidana che verranno proposte, dall’antipasto, con un tortino di alici ripieno di pane raffermo, provola di Agerola e limone di Procida su crema di patate, agli spaghetti con canocchie e pomodorini, fino al secondo, a base di calamaro ripieno su carpaccio di carciofi. Per l’occasione anche un’edizione speciale della pizza, la “Chiaiolella”, un prelibato ruoto procidano con ricotta di bufala aromatizzata al limone, provola, fior di latte, alici, pane raffermo fritto e basilico. Infine, come dessert, la “Lingua di Procida”, un’altra specialità tipica dell’isola, preparata con pasta sfoglia e crema al limone procidano.

Sui social di Eccellenze Campane e Verace Sudd saranno pubblicati dei contenuti speciali, visualizzabili anche attraverso un QR code sul menù: un viaggio nei sapori dell’Isola di Procida, alla scoperta dei prodotti che hanno ispirato il menù.

Di seguito l’appuntamento e i contatti per maggiori informazioni:

Menù dedicato a Procida Capitale della Cultura 2022

Eccellenze Campane – Verace Sudd | Via Partenope 1b, Napoli | Via Cusani 1, Milano

20 e 21 febbraio 2021 | dalle ore 12.30

Eccellenze Campane – Verace Sudd “Brunch Frezza 43” |Via della Frezza 43, Roma

21 febbraio 2021 | dalle ore 12 alle 18

Anche il 20 febbraio saranno disponibili sul menù alcuni piatti in tema

Info e contatti:

www.veracesudd.it