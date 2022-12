Eccellenze napoletane, il premio “Fatto a Napoli” va alla Union Security Spa

Un premio dedicato alle eccellenze napoletane. Nello specifico, a quegli imprenditori che hanno saputo distinguersi nel corso degli anni superando anche difficoltà inaspettate come la crisi dovuta alla pandemia da Covid. È il premio “Fatto a Napoli”, consegnato quest’oggi alla Camera di Commercio Napoli nel corso di un evento che avrebbe dovuto tenersi pochi giorni fa poi però rimandato a seguito della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia. E alla presenza di rappresentanti di istituzioni e non solo, il prestigioso riconoscimento è andato anche alla Union Security Spa, guidata dal Presidente Valerio Iovinella, ed è stato ritirato da Adelaide Iovinella, responsabile delle relazioni istituzionali dell’azienda.

Un’azienda con radici di oltre un ventennio nel settore della sicurezza che ha raggiunto in brevissimo tempo obiettivi di grande livello grazie a numeri che le hanno permesso di essere inserita di diritto nel novero delle Grandi Imprese. Il tutto, grazie alla lungimiranza, professionalità e competenza del suo leader, il dottor Valerio Iovinella appunto, e di tutto il suo staff dirigenziale e operativo composto da grandi professionisti della Security. Un riconoscimento più che meritato dunque, emblema di come sacrificio e preparazione siano la ricetta giusta per poter tagliare traguardi unici.