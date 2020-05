Ecclestone “Vedo bene la coppia Vettel-Hamilton in Mercedes”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sarebbe positivo per il mondo della Formula 1 vedere in coppia Sebastian Vettel e Lewis Hamilton in Mercedes, due piloti così eccezionali formerebbero sicuramente un super team”. L’autorevole parere è quello di Bernie Ecclestone, intervistato dalla Tv tedesca RTL, Ecclestone ha infatti dichiarato: “Vorrei vedere Sebastian su una Mercedes.

Per l’ex boss del Circus non ci sarebbero problemi caratteriali per far convovere i due piloti: “Andrebbero d’accordo facilmente. Non vedo problemi di ego. Non riesco ad immaginare Vettel e Hamilton insieme possano creare preoccupazioni. E dal punto di vista sportivo Vettel sarebbe contento di sfidare Lewis alla pari”.

(ITALPRESS).