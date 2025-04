Napoli: Next-Level e Stellantis insieme per orientare al futuro 300 studenti

Oltre 300 studenti delle scuole superiori dell’area metropolitana di Napoli hanno partecipato a una giornata di orientamento e ispirazione promossa da Next-Level, in collaborazione con Stellantis, per avvicinare i giovani al mondo delle imprese e alle opportunità formative e professionali del futuro. Combattere dispersione scolastica, stereotipi e diseguaglianze di genere, offrendo agli studenti nuovi stimoli e strumenti per guardare al futuro e immaginarlo diverso. E’ l’obiettivo di Next-Land, il progetto di Next-Level, ente del Terzo Settore attivo da oltre dieci anni su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di garantire a ogni giovane il diritto di apprendere e di scegliere il proprio futuro. Da quest’anno Stellantis si unisce a Next-Level nel condividere questo obiettivo e investire nell’istruzione come leva fondamentale per il progresso. Formare i talenti di domani significa costruire ponti tra scuola e futuro. Con questa iniziativa, Stellantis sceglie di investire nell’educazione come motore di cambiamento, puntando su discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), competenze digitali e soft skills, per fornire ai giovani gli strumenti necessari a diventare protagonisti del proprio futuro.In questa terza edizione napoletana il programma ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado di tre quartieri simbolo della città: l’IC Radice-Sanzio (Poggioreale), l’IC Porchiano Bordiga (Ponticelli) e l’IC Russo Montale (Sanità). Un percorso realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Università Federico II, fatto di laboratori, esperienze sul territorio e attività orientative, che ha permesso ai ragazzi di esplorare il mondo delle materie STEM da una prospettiva nuova: concreta, accessibile, viva. Al centro della giornata i Future Days: un momento in cui le ragazze e i ragazzi hanno incontrato startupper, professionisti e imprenditori, per capire come le materie studiate possano trasformarsi in mestieri, passioni e opportunità reali. E tra questi, anche i dipendenti dello stabilimento Stellantis di Pomigliano che, attraverso le domande degli studenti, hanno condiviso i propri percorsi personali e professionali, offrendo uno spaccato autentico del mondo del lavoro. L’iniziativa, parte del programma di filantropia di Stellantis nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, mira a rafforzare il dialogo tra scuola e mondo del lavoro offrendo opportunità di apprendimento di qualità nelle comunità in cui l’azienda è presente.