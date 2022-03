Ecco Costa Toscana, la nuova ammiraglia green della flotta

“Sarà la punta di diamante della programmazione estiva di Costa Crociere e navigherà per tutta la stagione nel Mediterraneo occidentale: è Costa Toscana, la nuova ammiraglia green della flotta Costa. Progettata come una smart city itinerante, è alimentata a LNG, la tecnologia più avanzata nel settore per abbattere le emissioni. All’avanguardia in materia di sostenibilità, è caratterizzata da un design esclusivo, un vero omaggio alla creatività Made in Italy, ispirato all’atmosfera toscana. A caratterizzare Costa Toscana è l’applicazione di soluzioni sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave, per esempio, è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori e il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento intelligente. A bordo, inoltre, viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare”, lo scrive nella sua newsletter Trend – Il giornale dell’Industria Turismo.

Un Tributo alla Toscana

“La nuova ammiraglia è un tributo alla Toscana, frutto del progetto creativo straordinario curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location il meglio di questa meravigliosa Regione italiana. Arredi e illuminazione esprimono tutta la creatività del design italiano grazie alla collaborazione con alcune delle più prestigiose aziende del settore. Costa Toscana è, infine, anche una nave tutta da gustare per l’incredibile offerta gastronomica, che conta ben 21 tra ristoranti e aree dedicate alla gastronomia, e per i Destination Dishes e i menu del ristorante Archipelago, firmati dagli chef di fama mondiale Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León”, prosegue il giornale.