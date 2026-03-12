Ecco Grande Seoul, la nuova nave ammonia-ready del Gruppo Grimaldi

Il Gruppo Grimaldi ha preso in consegna a Shanghai la nuova Pure Car & Truck Carrier (PCTC) Grande Seoul, nona unità ammonia-ready della flotta, progettata per il futuro utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo. La nave è stata costruita dai cantieri SWS e CSTC, entrambi parte di China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC).

Capacità e caratteristiche tecniche

La Grande Seoul è lunga 200 metri, larga 38 metri e ha una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate. La nave è progettata per trasportare veicoli — auto, SUV, furgoni, sia elettrici che tradizionali — e altri carichi rotabili di grandi dimensioni, fino a 250 tonnellate e un’altezza massima di 6,5 metri.

La capacità complessiva di carico è pari a 9.241 CEU (Car Equivalent Unit) distribuiti su quattro ponti. La nave è dotata di un motore elettronico di ultima generazione con consumi specifici tra i più bassi della categoria e rispetta i più severi limiti internazionali di emissioni di CO₂, NOx e SOx.

Sostenibilità e innovazioni ambientali

Come le unità gemelle già operative (Grande Tianjin, Grande Auckland, Grande Melbourne, Grande Istanbul e Grande Manila), la Grande Seoul riduce l’indice di emissioni di CO₂ per carico trasportato fino al 50% rispetto alla generazione precedente.

La nave ha ottenuto la notazione Ammonia Ready dal RINA (Registro Italiano Navale), che certifica la possibilità futura di utilizzare l’ammoniaca come combustibile a zero emissioni di carbonio. Inoltre, dispone della predisposizione per il cold ironing, ossia l’alimentazione elettrica da terra durante la sosta in porto, alternativa green ai carburanti tradizionali.

Collegamenti globali e viaggio inaugurale

Il nome della nave rende omaggio a Seoul, capitale della Corea del Sud, collegata regolarmente al network del Gruppo Grimaldi dal 2022. La compagnia, che conta oltre 150 porti in 60 Paesi, offre servizi tra l’Europa e la Corea del Sud, integrando le rotte commerciali globali.

Nei prossimi giorni, la Grande Seoul partirà da Shanghai (Taicang) per il suo viaggio inaugurale sul servizio Asia-Europe, trasportando oltre 6.200 auto e circa 1.600 metri lineari di altri rotabili verso Anversa (Belgio), Portbury (Regno Unito) e Vigo (Spagna).

Efficienza e sostenibilità come strategia di crescita

“Con l’ingresso della Grande Seoul nella nostra flotta rafforziamo ulteriormente i collegamenti dedicati al trasporto veicoli tra l’Asia e il resto del mondo”, ha commentato emanuele grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi. “Grazie agli investimenti in navi moderne, che combinano capacità di trasporto ed elevate prestazioni ambientali, possiamo offrire ai nostri clienti servizi sempre più efficienti e sostenibili sulle rotte intercontinentali”.