Da Serena Brancale e Alessandra Amoroso a Miley Cyrus: pezzi destinati a dominare le playlist estive

di Francesca Meglio

Con l’arrivo dell’estate, serve la giusta colonna sonora per accompagnare giornate leggere e serate infinite. A regalarcela sono le nuove uscite di questo ultimo weekend di maggio.

A inaugurare la carrellata è GoldenYears, giovane e talentuoso producer della scena italiana, che debutta con Fuori Menù, un album pensato come un vero e proprio percorso culinario musicale. Dodici brani originali, cucinati con cura e arricchiti dalla partecipazione di alcune delle voci più amate dell’indie e pop italiano, da Ariete a Calcutta, passando per Frah Quintale, Tutti Fenomeni, Fulminacci e molti altri. Fuori Menù è un invito a rallentare, a lasciarsi andare, a vivere l’estate con leggerezza ma anche con quella profondità che rende ogni emozione autentica.

Restando in tema di pezzi destinati a dominare le playlist estive – che si ascolteranno in spiaggia, in macchina o alla radio durante i viaggi verso le vacanze – emergono altre novità pronte a lasciare il segno. Tra queste spicca Serenata, il nuovo singolo di una coppia tutta al femminile e tutta pugliese: Serena Brancale e Alessandra Amoroso uniscono le loro voci in una ballata dal sapore soul e mediterraneo. Il brano si trasforma in un inno collettivo, una celebrazione corale e travolgente che regala una estate Made in Puglia.

Non passa inosservato nemmeno Victoria’s Secret, il nuovo singolo firmato da Tony Effe con la partecipazione di Rose Villain. Dopo il successo virale di Sesso e Samba, il rapper romano torna con una traccia dal forte potenziale radiofonico, dove il suo stile diretto e provocatorio si fonde con l’eleganza graffiante della voce di Rose Villain. Una collaborazione inedita e fresca, pronta a conquistare l’estate 2025.

L’uscita più attesa, però, arriva dal panorama internazionale e porta la firma di una delle voci più iconiche del pop contemporaneo: Miley Cyrus. L’artista americana torna con il suo nono album, un lavoro che segna un’ulteriore evoluzione nel suo percorso musicale, sempre in bilico tra introspezione e provocazione, tradizione e sperimentazione. Seguendo liberamente l’istinto, Miley propone un sound ricco e sfaccettato che attraversa pop, disco, funky, R&B e qualche sfumatura di art-rock. Un viaggio sonoro autentico e vibrante, capace di sorprendere e coinvolgere allo stesso tempo.

Sempre dal fronte femminile arriva anche Lorde con il secondo singolo Man of the Year, che anticipa il suo attesissimo nuovo album in uscita il 27 giugno. Il brano nasce da una profonda riscoperta della propria identità da parte dell’artista neozelandese, legata alla sua decisione di interrompere l’assunzione della pillola anticoncezionale. In un’intervista a Rolling Stone Usa, Lorde ha spiegato come questa scelta l’abbia portata a una nuova percezione di sé, riscoprendo una femminilità più autentica e naturale, lontana da ogni forma di artificiosità. Questo cambiamento ha influenzato profondamente il suo processo creativo, spingendola a esplorare temi di identità, corpo ed emozioni con una sensibilità più intima e sincera, trasformando la sua musica in un racconto personale e universale al tempo stesso.

Dopo aver riempito le playlist con queste nuove uscite, non ci resta che aspettare giugno e tutte le novità che porterà con sé. Il viaggio musicale dell’estate 2025 è appena iniziato.