Ecco il Giorno più bello del mondo: bambini e magia a Napoli nell’ultimo film di Alessandro Siani

di Maridì Vicedomini

E’ stato presentato questa mattina a Napoli “Il Giorno più bello del mondo”, l’ultimo film di

Alessandro Siani che vede come protagonisti accanto a lui, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito

ed i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva. La pellicola rappresenta una vera e propria “rivoluzione” nella

storia cinematografica di Siani, allontanandosi dal clichè di commedia sentimentale, basandosi

essenzialmente su effetti speciali che l’avvicina piuttosto alle serie Tv americane. Distribuito da

Vision Distribution, il film uscirà nelle sale italiane domani 31 ottobre. La trama è incentrata sulla

figura di Arturo Meraviglia (alias Siani), un impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo in

declino. Un inaspettato lascito da parte di un parente lontano gli accende la speranza di risolvere i

problemi con i debitori ma cade nello sconforto appena scopre che gli eredi sono due bambini,

Rebecca e Gioiele. Inizia quindi una convivenza burrascosa tra loro tre fino a quando Meraviglia si

rende conto che Gioele ha un potere magico, che però sarà oggetto di attenzione anche da parte

di malviventi. A tal punto Meraviglia farà di tutto per proteggere il bambino e risollevare le sorti

del teatro per vivere così tutti insieme “Il Giorno più bello del mondo”.

“Questo film – ha spiegato Siani durante l’incontro con la stampa – ha l’intento di intrattenere il pubblico in sala per due ore per poi farlo uscire dal cinema con il volto rilassato ed un cuore pieno. In particolare ho voluto

rivolgermi alla “famiglia” non intesa nella sua tradizionale accezione, ma considerata come legame

affettivo che vincola più persone anche se non legate da vincolo parentale ma solo amicale. Lo

stesso titolo “Il Giorno più bello del mondo” – ha proseguito Siani -, esprime positività, che è poi la

chiave magica che ci fa risolvere e superare ogni difficoltà. Il progetto nasce circa tre anni fa e

deriva da un’attenta analisi della realtà, ovvero dalla considerazione che nel mondo

dell’audiovisivo stava cambiando qualcosa, stavano cambiando gli strumenti tecnologici e gli

effetti speciali e il linguaggio del fantasy stavano diventando i nuovi codici dell’intrattenimento sia

del piccolo che del grande schermo. In questo mio nuovo film, il protagonista è un bambino

magico che riesce attraverso i suoi poteri a cambiare la mia vita e quella di molte persone che lo

amano. Ma con un bambino magico a Napoli che succede? Accade che si mescolano sentimenti e

divertimento, reale e surreale, folklore e meraviglia”. Ed ancora Siani: “ Sogno Hollywood? Affatto

amo la mia città “Napoliwood” che è sempre di più per le sue bellezze paesaggistiche ed artistiche,

per il talento innato dei suoi abitanti, per i profumi, i costumi ed i colori, location ideale per

qualunque set audiovisivo”.