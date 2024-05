Ecco il nuovo Beverello, Manfredi: Servirà 10 mln di passeggeri. Salvini: Miliardi per Napoli e Campania

“Abbiamo bisogno del nuovo edificio al Beverello di Napoli, ci sono 10 milioni di ‘passaggi’ per le isole nella Stazione Marittima”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della visita del ministro Matteo Salvini alla nuova struttura del Beverello di Napoli. “Il presidente dell’autorità portuale – ha detto Manfredi – ci ha detto che prima dell’estate sarà perfettamente operativa la nuova struttura. Questo per noi è molto importante perché si collega con quello che noi abbiamo fatto già sull’uscita della metropolitana e anche per il nostro progetto che tra poco partirà nella realizzazione, perché si stanno completando le autorizzazioni sul molo San Vincenzo. Quindi ci sarà un’unica grande passeggiata che farà riacquistare alla città il mare nel porto storico”.

“Ho seguito nei mesi questo splendido progetto ed entro giugno i primi napoletani e turisti, invece di fare lo zigzag, entreranno in questo straordinario nuovo molo con bar, servizi igienici, collegamenti diretto con la metro, aria condizionata, vuol dire ancora più turismo e ancora più lavoro per Napoli”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, visitando la nuova stazione marittima. “Al di là di questi 23 milioni di euro – ha aggiunto Salvini – stiamo investendo, miliardi di euro a Napoli e in Campania sulle infrastrutture, su porti, strade, l’alta velocità Napoli-Bari, che vuol dire migliorare la vita di napoletani che ci vivono e che ci lavorano e poi attrarre ancora più turisti che qua portano denaro e ricchezza. È una bella giornata, mi sono impegnato a tornare qui non da ministro al lavoro, ma magari da turista a giugno-luglio, a verificare quanto cambi la vita per chi arriva dalle isole”.