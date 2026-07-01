Ecco il primo Frecciarossa Napoli-Lecce: a Bari dal capoluogo campano a Bari in 3 ore e mezza

E’ stato presentato a Bari il primo treno Frecciarossa diretto che da stasera, a partire dalle 18.10, collegherà quotidianamente Lecce a Napoli e viceversa, senza cambi e con fermate intermedie a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento, Afragola. Erano presenti i sindaci delle tre città Adriana Poli Bortone, Vito Leccese e Gaetano Manfredi, oltre al responsabile delle relazioni istituzionali Giuseppe Inchingolo, al direttore delle operazioni Alta Velocità di Trenitalia Simone Gorini e all’assessore ai Trasporti della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Da Napoli ogni giorno il Frecciarossa partirà alle 6.45. La tratta Lecce-Napoli sarà coperta in 5 ore, quella tra Bari e il capoluogo campano in tre ore e mezza, con la prospettiva di 2 ore entro il 2029. Il collegamento è stato possibile grazie all’attivazione della variante Cancello sulla nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.