A Napoli il primo fumetto sulla pandemia: l’hanno realizzato gli studenti di Generazione 2020

L’angoscia del primo lockdown, la solitudine social ma anche il lavoro infaticabile del personale sanitario impegnato in prima linea. Sono alcuni dei contenuti del fumetto realizzato dagli studenti di Napoli nell’ambito del progetto “Generazione 20.20” realizzato dall’associazione Aps “Amici di Peter Pan” che utilizza il disegno e la scrittura come strumenti per valorizzare i giovani delle scuole di Napoli. Il progetto attraverso il linguaggio del fumetti vuole consentire ai giovani di esprimersi e crescere attraverso la creatività e il confronto ed ha l’ambizione di accendere un faro su temi che rischiano di restare sotto traccia: dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcool alla dipendenza, dal bullismo alla sessualità e altro. “Abbiamo fornito ai ragazzi gli strumenti giusti e le persone giuste per poterli seguire – dice il presidente dell’associazione, Antonio Del Prete – apeapapvuole parlare e arrivare ai ragazzi delle scuole superiori di Napoli attraverso il racconto dei ragazzi stessi, dei lori vissuti, dei loro problemi e bisogni giovanili”. E’ il primo fumetto che nasce dal basso per parlare di prevenzione, lotta alla povertà educativa e molto altro attraverso il coinvolgimento attivo dei ragazzi, tutti di età tra i 17 e i 20 anni.

“L’idea è nata nel pieno della pandemia da un’intuizione del board dell’associazione e dai ragazzi delle scuole superiori – prosegue Del Prete – Abbiamo realizzato una raccolta fondi ad hoc trasformando quest’idea in una realtà straordinaria. Il nostro è un lavoro sartoriale che cerchiamo di portare avanti con percorsi di qualità che consentano realmente di offrire un’opportunita’ a studenti meritevoli, ma con poche possibilità”.

A realizzare questo numero zero del fumetto “Generazione 20.20” sono stati Aurora (in veste di disegnatrice) e Claudia e Armando (story teller). “Il primo numero – raccontano – lo abbiamo voluto dedicare al lockdown e in modo particolare ai medici, agli infermieri e agli operatori socio sanitari che sono stati, e sono tutt’oggi, impegnati in prima linea nella lotta alla Covid”. Il fumetto, che ha il supporto comunicativo del Comicon, rappresenta, sottolineano i promotori dell’iniziativa, una realtà unica nel suo genere anche per le modalità con le quali sono stati coinvolti i ragazzi che non solo hanno potuto apprendere le varie fasi di realizzazione di un fumetto, ma per il loro lavoro hanno ricevuto anche un rimborso spese. Nomi importanti anche nella faculty di coloro che hanno guidato e guideranno i ragazzi nella realizzazione dei prossimi numeri: lo street artist Luca Carnevale, creatore di Humanhero, e’ il direttore artistico; Armando Grassitelli, scrittore e vincitore del premio Trossi 2018, collabora in veste di tutor dei giovani talenti letteralmente scovati nelle scuole partenopee in cui l’associazione Aps “Amici di PeterPan” lavora da più di sei anni con diverse attività, tra cui orientamento e formazione al mondo del lavoro. L’obiettivo ora è quello di portare il fumetto in tutte le scuole campane, affrontando nel tempo tutti quei temi che sono cruciali per i giovani, ma che non sempre riescono ad emergere. Sara’ cruciale trovare i fondi necessari per realizzare molti altri numeri, coinvolgendo come artisti un numero importante di ragazzi, soprattutto guardando a giovani che vivono in contesti disagiati. Un percorso per cui l’associazione vorrebbe l’appoggio dell’Ufficio scolastico regionale della Campania e dell’Assessorato alle politiche giovanili e della scuola della Regione Campania.