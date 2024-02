Ecco la Lancia Ypsilon Cassina, la prima Ypsilon 100% elettrica

MILANO (ITALPRESS) – “Con la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, ripartiamo dall’Italia. Il suo design è ispirato al glorioso passato del marchio, che viene ora reinterpretato in chiave moderna. Il modello rappresenta la massima espressione del comfort e del design a bordo, caratterizzato da tecnologia e connettività ai vertici della categoria, ma sempre semplici e intuitive, in perfetto stile Lancia. Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione con Cassina che, insieme al Centro Stile di Torino, ha progettato un vero e proprio salotto, ispirato alle accoglienti abitazioni italiane”. Lo ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

La Nuova Lancia Ypsilon debutta attraverso Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina, in versione 100% elettrica, disponibile in Italia in 1906 unità numerate e certificate.

Rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere a bordo. L’abitacolo diventa un vero e proprio “salotto Lancia”, che richiama le accoglienti case di design italiane, caratterizzato dall’omogenea tonalità blu che avvolge i sedili con trama a “Cannelloni”, dashboard e inserti dei pannelli porta e della plancia. L’inedito tavolino multifunzionale Cassina, utilizzato per la prima volta all’interno di una vettura, permette anche di ricaricare il telefono.

La vettura sancisce il legame tra due eccellenze italiane, Lancia e Cassina, nei rispettivi ambiti di attività, l’automotive e l’interior design, e rappresenta l’evoluzione di quanto avviato con il concept Lancia Pu+Ra HPE: i due marchi sono infatti legati da valori condivisi, come la vocazione per la ricerca e l’innovazione, il rispetto per il proprio passato e la tradizione, oltre all’attenzione alle tematiche ambientali.

Nuova Lancia Ypsilon è best-in-class nel segmento B hatchback premium, grazie all’allestimento più completo della categoria, ampio display da 10.25″, miglior sistema standard di ausilio al parcheggio, il sistema di illuminazione esterna più ricco per tecnologia ed estensione, nonchè l’unico modello del segmento equipaggiato con Guida Autonoma di livello 2 in dotazione standard.

E’ la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., un’interfaccia virtuale e intelligente per un’esperienza di guida confortevole, coerente con la tecnologia senza sforzi Lancia.

La vettura ha un’autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP, best-in class nel segmento B hatchback premium, è in grado di percorrere una distanza di 100 km con un tempo di ricarica inferiore ai 10 minuti.

Nuova Lancia Ypsilon è supportata da Free2move Charge, un ecosistema completo e integrato che, attraverso soluzioni competitive, semplifica il processo di ricarica della vettura a casa e in viaggio, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico “Dare Forward” di Stellantis.

La Nuova Lancia Ypsilon è il primo dei i tre modelli del piano strategico del marchio che prevede un’ambiziosa strategia di elettrificazione, un nuovo modello distributivo e il ritorno in Europa a partire dal 2024.

-foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).