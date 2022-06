Ecco la Serie A 2022-23, il Milan riparte ospitando l’Udinese

MILANO (ITALPRESS) – Compilato il calendario della serie A 2022-23, che scatterà nel weekend del 13-14 agosto. Il Milan campione d’Italia ripartirà da San Siro contro l’Udinese, per l’Inter trasferta sul campo del neo promosso Lecce mentre la Juventus inizierà dall’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Roma a Salerno, Napoli a Verona, il Monza di Berlusconi in casa contro il Torino: questi gli altri spunti che offrirà il primo turno. Per quanto riguarda i big match della stagione, i primi sono previsti già alla terza giornata (28 agosto), con Juventus-Roma e Lazio-Inter. Il derby di Milano si giocherà alla 5^ giornata, in programma il 4 settembre, con i rossoneri di Pioli in casa, e alla 21^ giornata, in programma il 5 febbraio. Juve e Inter, invece, si affronteranno alla 13^ giornata, il 6 novembre all’Allianz Stadium, e a San Siro il 19 marzo, quando è in programma il 27^ turno. Primo round fra Milan e Juve invece alla nona a San Siro (9 ottobre), poi le due squadre si ritroveranno alla 37esima e penultima giornata, a Torino, il 28 maggio. Capitolo Roma-Lazio: primo derby con i giallorossi in casa alla 13^ (6 novembre), ritorno alla 27^ (19 marzo).

Questa nel dettaglio la prima giornata della serie A edizione 2022-2023 al via nel weekend del 13-14 agosto:

Fiorentina – Cremonese

Juventus – Sassuolo

Lazio – Bologna

Lecce – Inter

Milan – Udinese

Monza – Torino

Salernitana – Roma

Sampdoria – Atalanta

Verona – Napoli

Spezia – Empoli

