Ecco le 10 città italiane con le feste più popolari nel giorno della Befana: la classifica di Enjoy Travel

3. Sfilata Storica dei Re Magi – Acireale

La Sfilata Storica dei re Magi di Aci Platani, in provincia di Acireale, è una delle manifestazioni natalizie più famose della provincia siciliana. Ogni anno, il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, sfilano per le vie della città i Re Magi a cavallo. Il corteo è composto da persone vestite in costumi d’epoca che mettono in scena tutta la storia fino all’arrivo del Messia e l’adorazione dei Magi. L’arrivo dei Re Magi avviene in sella ai loro cavalli; dopo la consegna dei doni arriva anche la befana per la felicità dei più piccoli.