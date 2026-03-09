Ecco le città più trendy d’Italia, dopo Milano e Roma c’è Napoli

Classificare le città italiane per qualunque categoria é sempre un’impresa difficile per non dire impossibile, e ancor di piú quando proviamo a classificare le città più cool e trendy d’Italia. Come uno dei principali portali di intrattenimento, BonusFinder Italia ci ha provato e lo ha fatto guardando a dati oggettivi e comparabili.

Abbiamo preso in esame le città italiane con più di 100.000 abitanti, 44 in totale, e abbiamo analizzato una multiplicità di fattori: il numero di bar, ristoranti, attrazioni, casinó, ippodromi, parchi, spazi verdi, spiagge e il numero di universitá, classificando cosi le città più cool d’Italia.

L’articolo completo è disponibile qui.

In cima alla classifica troviamo Milano con un city score di 9.64 su 10. La cittá offre un mix perfetto di attrazioni culturali, divertimento e alternative rilassanti al dinamismo quotidiano. Milano é seconda in Italia per numero di bar/ristoranti, numero di attrazioni offerto e numero di spazi verdi dietro solamente alla capitale Roma. La metropoli lombarda possiede due primati per numero di casinò e ippodromi e per numero di Universitá.

Seconda in classifica é Roma con un city score di 9.15 su 10. La città capitolina primeggia in quasi tutti i fattori analizzati. Non sorprende infatti il primato nel numero di attrazioni offerte e per il numero di aree verdi e parchi disponibili essendo la città italiana più visitata e popolosa.

Terza in classifica é Napoli con un city score di 8.58 su 10. La città partenopea si posizione nella top 5 per diversi fattori tra cui il numero di bar, ristoranti, attrazioni e universitá. A penalizzare il punteggio finale é stato principalmente la mancanza di parchi e aree verdi. Napoli, infatti, pur essendo la terza cittá più popolasa d’Italia si posizione solamente in settima posizione a pari punti con Firenze e Pescara.

Venezia si posizione appena fuori dal podio in quarta posizione con un punteggio city score di 8.17 su 10. Tra le più piccole per popolazione nella top 10 subito dietro Trieste, la città veneta é quinta per numero di attrazioni e spazi verdi e decima pe rnumero di bar e ristoranti grazie anche alla moltitudine di turisti che arrivano ogni anno in città.

Quinta in classifica è Torino con un city score di 8.09 su 10. Il capoluogo piemontese si distingue soprattutto per l’elevato numero di bar e ristoranti, dove si posiziona terza in Italia. A penalizzare il risulato della cittá é il numero di attrazioni e il numero di parchi e aree verdi che vede Torino fuori dalla top 10.