Ecco le cinquanta migliori pizzerie dell’Asia: premiazione all’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo

Nel corso della cerimonia di premiazione, tenutasi all’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, 50 Top Pizza, la più influente guida di settore del mondo pizza, ha annunciato la classifica delle 50 Migliori Pizzerie dell’area Asia – Pacifico per il 2025.

The Pizza Bar on 38th si conferma la migliore pizzeria per 50 Top Pizza Asia – Pacific 2025. Si tratta della pizzeria più piccola del mondo, con solo 8 posti, guidata da Daniele Cason, executive chef del Mandarin Oriental di Tokyo. Secondo posto per RistoPizza by Napoli sta ca di Giuseppe Errichiello, nell’Azabudai Hills Store, Tokyo. Chiude il podio Fiata by Salvatore Fiata, a Hong Kong.

Quarta posizione per Massilia a Bangkok, guidata da Luca Appino e Michele Fernando. A seguire un ex aequo per Crosta, a Manila, di Ingga S. Cabangon Chua e Thomas Woudwyk, e guidata da Yuichi Ito, e SHOP225 a Melbourne, di Lorenzo Tron. Al sesto posto si piazza da Susy a Gurugram, in India, di Susanna Di Cosimo. Altro ex aequo per la settima posizione, con a mano a Manila, di Amado Forés, e Dante’s Pizzeria by Enis Baçova ad Auckland, in Nuova Zelanda. Ottava posizione per Bottega a Pechino, dei fratelli Salvo. In nona posizione, Spacca Napoli a Seul, in Corea del Sud, di Giulio Lee. Chiude la top ten Pizzeria Braceria CESARI!! di Pasquale Makishima, a Nagoya.

Seguono Margherí a Ho Chi Minh, Vietnam, 48h Pizza e Gnocchi Bar a Melbourne e, in tredicesima posizione, ANTO a Singapore.

Le prime 13 posizioni della classifica 50 Top Pizza Asia – Pacific 2025 entrano di diritto tra le 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno al Teatro Mercadante di Napoli l’8 settembre.

Ricca di emozioni, la seguitissima cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta sui canali social del network, è stata presentata da Imma Romano ed è stata accolta dai saluti di Sua Eccellenza Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone.

I Premi Speciali della serata

Susanna Di Cosimo della pizzeria da Susy a Gurugram, in India, vince il titolo di Pizza Maker of the Year 2025 – Ferrarelle Award; Norma not Normal di Massilia, a Bangkok, è stata premiata come Pizza of the Year 2025 – Latteria Sorrentina Award; Margherí a Ho Chi Minh, in Vietnam, si aggiudica il premio Performance of the Year 2025 – Robo Award; il premio New Entry of the Year 2025 – Solania Award va a NeoPolitan ad Haifa, in Israele; il premio One to Watch 2025 – Monte Bussan Award va ad ANTO, a Singapore; il Made in Italy 2025 – Salumi Coati Award va a Pizzeria Marione, a Seul; il Best Fried Food 2025 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award va a Fortuna, a Singapore.

Il premio Best Pasta Proposal 2025 – Pastificio Di Martino Award va a RistoPizza by Napoli sta ca, a Tokyo; L’OLIVA a Bangkok, in Thailandia, si aggiudica il Best Dessert List 2025 – Latteria San Salvatore Award; il Best Beer Service 2025 – Peroni Nastro Azzurro Award va a gigi’s, a Sidney; il Best Cocktail List 2025 – Sei Bellissimi Award va a Fiata by Salvatore Fiata, a Hong Kong; il Best Customer Satisfaction 2025 – Grassl Glass Award, infine, va a SHOP225, a Melbourne.

L’Australia è la nazione più rappresentata con 10 locali, seguita dal Giappone con 9 e dalla Cina con 6. Tra le città, la più rappresentata è Tokyo con 6 locali, seguita da Melbourne e da Hong Kong con 4 a test