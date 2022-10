Ecco l’Università di Scampia, Manfredi: Da oggi cambia la narrazione del quartiere

Sarà inaugurato questa mattina il nuovo Polo universitario di Scampia, realizzato nel luogo dove sorgeva la Vela H e che da oggi ospiterà i corsi di laurea in professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si tratta, spiega in un post il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, di “un progetto fortemente voluto e di cui abbiamo accelerato la conclusione perché crediamo possa avere un impatto positivo sia per il quartiere che per l’intera area nord della città, cambiando la narrazione negativa di questi luoghi”. Manfredi sottolinea che “la rigenerazione urbana di ‘Restart-Scampia’, il programma di riqualificazione del verde urbano, la realizzazione della pista ciclabile ed un’adeguata implementazione del sistema di trasporti hanno tutti l’obiettivo di rendere fertile un territorio dalle grandi potenzialità, portando formazione e sviluppo economico. La nostra interlocuzione costante con le realtà rappresentative del territorio – conclude il primo cittadino – ne rafforzerà i risultati in modo concreto”.