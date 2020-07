Ecco Vdm, la vodka di lusso made in Napoli. Grande festa a Posillipo per il lancio del nuovo brand di De Martino

A Villa Diamante a Napoli, nel cuore di Posillipo, si terrà il 30 luglio alle ore 21,30 l’attesissimo party inaugurale dell’estate 2020, dedicato alla Vdm, “la regina della Vodka”, brand innovativo di Vincenzo De Martino. Un evento privato organizzato – per 100 selezionati invitati – dall’imprenditore del luxury Fabio Palazzi, ideatore del brand Jetset Capri: anche stavolta, il brillante art director di eventi lancerà un prodotto made in Italy, la Vdm Vodka, ideata del giovane imprenditore Vincenzo De Martino che ha voluto ripercorrere la passione del “beverage”, tramandatagli dal nonno, affiancando la qualità del prodotto all’energia vitale, al lusso e al benessere. Per De Martino scegliere Vdm rappresenta la volontà di uniformarsi a uno stile di vita decisamente grintoso, seducente nel suo look al di sopra delle convenzioni, attento a cogliere ogni opportunità con determinazione, per raggiungere l’obiettivo massimo possibile nella vita. La novità della Vdm Vodka sta nell’aver incastonato la vodka (con gradazione al 40%) in una bottiglia di vetro chic, dall’aggressivo appeal che non mancherà di entusiasmare i maschi Alfa. Lo stesso event planner Fabio Palazzi ha dichiarato “era venuto il momento, dopo le misure restrittive del Covid, di riprendere gli eventi di alto spessore e grande richiamo mediatico e quindi tutto lo staff di Jetsetcapri ha voluto tornare a far scintillare con charme la stagione più bella, in un afflato d’ottimismo che renda la situazione economica meno drammatica”. Forse al posto dell’hashtang #iorestoacasa adesso sarebbe più opportuno scegliere un altro hashtang #ioescoconlafantasia”.