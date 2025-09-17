Ecco Yup, la start up salernitana che vuole rivoluzionare il mondo degli eventi

Rendere semplice l’organizzazione di un party, utilizzando l’esperienza maturata sul campo e coniugandola con la tecnologia. è questa l’idea innovativa in cui affonda le radici Yup, la startup made in Salerno che si prepara a rivoluzionare l’esperienza dell’organizzazione di eventi rendendola veloce, intuitiva e semplice. Yup è la piattaforma che connette chi cerca uno spazio per feste ed eventi privati con chi ha una location da offrire. Il progetto, nato e cresciuto a Salerno, è sostenuto e finanziato dal bando Campania Startup 2023 della Regione Campania.

Le origini

“Yup – raccontano le fondatrici Annamaria Bevilacqua e Noemi Napoli, professioniste salernitane under 35 nei settori marketing ed Hr – nasce da un bisogno vissuto in prima persona. Dopo il Covid ci siamo trovate ad organizzare momenti di aggregazione colleterali nell’ambito dell’azienda in cui entrambe lavoriamo ma ci siamo rese conto che era difficile avere abbastanza tempo e focalizzazione per la buona riuscita dell’evento. Troppa confusione, nessuna piattaforma pensata per feste ed eventi privati. Così abbiamo deciso di costruirla noi”.

Ma l’obiettivo, al netto dell’innovazione in un settore in larghissima espansione, era anche generare valore per il territorio e stimolare l’impatto economico nel panorama locale. “Per questo – aggiungono – tutti i fornitori coinvolti, inclusa la software house che sviluppa la piattaforma, sono aziende salernitane. Ci sono oltre 100 location già aderenti, tra locali e spazi privati del territorio. Crediamo nel valore di far crescere l’innovazione partendo dalle eccellenze locali”. Organizzare compleanni, feste di laurea, addii al celibato o al nubilato, feste aziendali, baby shower o gender reveal non sarà più così faticoso. La app, di facilissimo utilizzo, consente di scegliere tra più di cento location (ristoranti, ville, lidi, giardini, rooftop, club, sale polifunzionali) e di individuare servizi come catering, menù personalizzati, allestimenti, musica/dj, animazione, fotografia. Ma Yup va oltre permettendo di selezionare anche servizi extra come parcheggio, accessibilità, pernottamento, servizi bimbi, soluzioni eco-friendly. L’app è già navigabile sul web e scaricabile gratuitamente sui principali store.

Il lancio

Yup si presenta ufficialmente al pubblico in un luogo simbolico per la città e in una veste che racconta tutta la voglia di condivisione: una grande tavolata sul lungomare di Salerno per un aperitivo in bianco che promette di lasciare tutti a bocca aperta. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre alle ore 19.00 in piazza Dante Alighieri. Un evento senza scopo di lucro, inclusivo e accessibile che coinvolge in maniera diretta i locali e i produttori del territorio e che offre alla città di Salerno un momento di positiva visibilità: una città giovane, innovativa e aperta.

La serata

Alle ore 19 è previsto il benvenuto con l’accoglienza, alle 19.30 sarà la volta delle presentazioni ufficiali: intervengono le fondatrici Annamaria Bevilacqua e Noemi Napoli assieme a Gabriella Avallone che ha sposato il progetto; saluti istituzionali affidati al consigliere comunale Gianluca Memoli e alcuni degli host che hanno scelto Yup per le loro attività. Poi sarà la volta del lancio ufficiale, con dimostrazione dell’utilizzo della piattaforma, a seguire networking e coinvolgimento partner, istituzioni e stampa senza tralasciare una vera esperienza immersiva con musica, food & drink corner, gadget e attività di gamification. Alle 21.30 il taglio di una grande torta sugellerà la conclusione di una serata che si annuncia memorabile.

L’evento è organizzato in collaborazione con Apeppino lovely events, Baristrò 55, Mentha cucina mare e spa e Rosmarino (Gruppo Royal), Lanificio in marina, Lanificio Salerno, Marama Unconventional Bar, Pasticceria Romolo, Cantine Buonanno, Exclusive Catering, Santoro Grafica, DJ Menox, Evento Esclusivo, Pasquale Carrella floral designer, Fabiana bisogno make up artist e lashmaker, Andrew Baloon Artist, Happy Party, RCS75, Tecnologie antincendio srl, Vincenzo Pugliese drone specialist. Un ringraziamento al Comune di Salerno per l’utilizzo di piazza Dante Alighieri.