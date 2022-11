Ecg, primo indice dei costi della logistica dei veicoli finiti. Con il supporto di PwC Austria

Ecg, l’Associazione della logistica dei veicoli europei, annuncia lo sviluppo di un indice dei costi specifico per il settore della logistica dei veicoli finiti – indice FVL – con il supporto della società di consulenza PwC, rappresentata da PwC Austria.

Il primo indice FVL sarà pubblicato nel primo trimestre del 2023 con aggiornamenti trimestrali. Esso sarà differenziato per quattro settori logistici: strada, ferrovia, mare e piazzali.

L’indice FVL si baserà su fonti di dati affidabili con fattori di costo, ponderazioni e paesi predefiniti, dando vita a una serie di indici di qualità garantita per il settore FVL europeo.

Wolfgang Göbel, Presidente di ECG, afferma: “Per la prima volta in più di 40 anni, ci troviamo di fronte a un’inflazione elevata e persistente senza precedenti. Per questo motivo, ECG e PwC Austria stanno lavorando a stretto contatto per fornire un indice dei costi del settore della logistica dei veicoli finiti con l’obiettivo di monitorare l’andamento dei costi e fornire trasparenza”.

Agatha Kalandra, Partner e Membro del Consiglio Direttivo di PwC Austria, afferma: “Un indice dei costi della logistica dei veicoli finiti, conforme alle leggi antitrust e di qualità garantita, potrebbe facilitare lo sviluppo di uno standard per l’intero settore della logistica in Europa”.

Associazione europea della logistica dei veicoli

ECG, l’Associazione europea della logistica dei veicoli, fin dal 1997 è la voce del settore della Logistica di Veicoli Finiti in Europa. ECG rappresenta gli interessi di più di 140 aziende associate, da PMI di famiglia alle multinazionali, ed è il principale attore del settore della logistica dei veicoli europei. ECG rappresenta tutti i modi di trasporto a livello UE – stradali, ferroviari, marittimi e fluviali. I membri ECG forniscono il trasporto, distribuzione, stoccaggio, preparazione e post-produzione dei servizi ai produttori, importatori, società di noleggio auto e agli operatori di leasing del veicolo in tutta l’Unione europea, nonché in Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Turchia e altri ancora. I membri possiedono o operano più di 360 navi per trasporto auto, 15.100 vagoni ferroviari costruiti appositamente, 22 chiatte fluviali e più di 23.000 bisarche.

Essendo anche un importante datore di lavoro, il settore della logistica di veicoli finiti svolge un ruolo importante nel contribuire al successo economico dell’Unione europea. I Membri ECG hanno un fatturato aggregato di circa € 21,3 miliardi e il loro impatto economico sulle società collegate con il settore è stimato in € 56 miliardi. Oltre 93.000 cittadini europei sono impiegati direttamente dal settore della logistica dei veicoli finiti e altri 224.000 sono indirettamente impiegati in questo settore.

PwC

In PwC il nostro obiettivo è costruire la fiducia nella società e risolvere problemi importanti. Siamo un network di aziende in 152 paesi con quasi 328.000 persone impegnate a fornire servizi di qualità nei settori dell’assurance, della consulenza e della fiscalità. Scoprite di più e diteci cosa vi interessa visitando il sito www.pwc.com.