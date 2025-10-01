Echi d’entroterra: la poesia fotografica di Peppe Biancardi dei luoghi come orizzonte del futuro

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

Alcuni progetti espositivi che nascono come eventi finiscono per diventare idee. Echi d’entroterra. Allegoria di un territorio appartiene a questa categoria: un’esposizione fotografica, sì, ma prima ancora un gesto intellettuale, un atto poetico e culturale insieme. Inaugura il 3 e 4 ottobre 2025 negli spazi di Futuridea a Benevento, con la firma autoriale di Peppe Biancardi e la regia culturale di Futuridea e Francesco Nardone, la curatela di Azzurra Immediato e Giuseppe Leone, sotto la direzione creativa di Rolando Leone ed il patrocinio della Regione Campania, con la volontà di farsi respiro che travalica il perimetro dell’arte per farsi progetto di pensiero.

La mostra, già nel programma degli Stati Generali delle Aree Interne è anche parte della 21^ Giornata del Contemporaneo AMACI e sin dal titolo è già una dichiarazione d’intenti: Echi. Perché ciò che Biancardi mette in scena non è la voce diretta dei territori interni, ma la loro risonanza profonda, quella che attraversa il tempo e lo spazio, quella che nasce dal passato e vibra verso il futuro. È un’eco che non grida, ma che insiste, che non pretende, ma chiede ascolto. E che invita chi osserva a rallentare lo sguardo per cogliere, dietro l’apparenza delle colline, dei paesi sospesi, dei sentieri dimenticati, un sistema complesso di memorie, resistenze, possibilità. Le sue fotografie, rigorosamente in bianco e nero, sono come pagine di un libro senza parole, poiché ogni scatto somiglia ad un verso, ogni paesaggio è il capitolo di una epica narrazione dedicata all’entroterra sannita e, per estensione, a tutte le aree interne d’Italia. Non si tratta di documentazione, né di nostalgia estetizzante: Biancardi lavora per sottrazione, cercando nell’essenziale la traccia del profondo. Le sue immagini, infatti, raccontano un territorio non come periferia, ma come origine e matrice di identità e laboratorio di futuro. In questa lettura, l’entroterra non è un altrove dimenticato, ma un luogo in cui il tempo non scorre semplicemente, semmai, accade. Ed è in quell’accadere che si trovano le chiavi per comprendere i nuovi paradigmi dello sviluppo, oggi più che mai necessari: modelli fondati sulla quiete come valore, sulla prossimità come risorsa, sulla memoria come leva per l’innovazione. La forza di Echi d’entroterra sta proprio nella sua capacità di costruire un discorso culturale che si fa ‘politica’ senza mai diventare ideologia o, peggio, fatua retorica. Merito di una visione che plasma la mostra come un percorso di conoscenza, un viaggio attraverso i simboli e le stratificazioni dei luoghi, come sottolineato anche libro d’arte dalla curatrice Azzurra Immediato, nell’intreccio delle immagini fotografiche con riflessioni antropologiche e letterarie, focus su un itinerario sensoriale e mentale in cui lo spettatore è chiamato non a partecipare, non solo ad osservare. In tal modo è stata trasformata l’idea di esposizione in quella di dispositivo di pensiero: ogni opera diventa una soglia da attraversare, un valico di contemplazione e domande. Il territorio emerge così come organismo vivo, come luogo di dialogo costante tra uomo e natura, passato e futuro, radici e possibilità. In questa trama concettuale si inserisce la visione di Giuseppe Leone, co-curatore del progetto, che coglie nella fotografia di Biancardi la forza di un “linguaggio dell’entroterra”, un alfabeto necessario per raccontare l’Italia che sta ai margini, ma che proprio dai margini può ridefinire il centro. Focus su cui si sofferma anche la visione di Francesco Nardone e la direzione creativa di Rolando Leone, tese a dare corpo visivo e identità estetica a un progetto tanto denso, in uno spazio pensato per favorire l’ascolto interiore, per lasciare che siano i luoghi stessi, attraverso l’occhio dell’artista, a parlare. Altrettanto poetico è l’innesto delle sculture in cartapesta di Claudia D’Andrea, che introducono il percorso come apparizioni leggere eppure intense, forme che richiamano la natura e la sua fragilità, evocazioni materiche di un tempo ciclico che ritorna e si rinnova, anche in foggia di inattesa voce altra e metamorfosi. Ma il cuore di Echi d’entroterra va oltre la somma delle sue parti. È un progetto che interroga la nostra idea di territorio e la nostra responsabilità nei suoi confronti, chiedendoci di guardare a quei luoghi che troppo spesso definiamo “minori” come a spazi strategici per la costruzione di un futuro diverso. Ci ricorda che lo sviluppo non è più una questione di espansione, ma di profondità, come afferma Nardone, suggerendo che il domani potrebbe nascere non nei centri iperconnessi e saturi, ma nelle pieghe apparentemente marginali del Paese, dove il tempo è ancora capace di sedimentare senso. In fondo, Echi d’entroterra è, in tal senso, un’opera corale, in cui il dialogo fra l’artista e il territorio si sostanzia in altre rifrazioni, in un racconto che non finisce nella sala espositiva, ma continua ogni volta che un visitatore uscirà da lì con uno sguardo diverso sul paesaggio che lo circonda, poiché l’entroterra non è mai stato così vicino e così necessario.

Peppe Biancardi. Echi d’entroterra. Allegoria di un territorio

Preview: 3 ottobre 2025 ore 16 – in concomitanza con gli Stati Generali delle Aree Interne

Opening: 4 ottobre 2025 ore 16 – 21ª Giornata del Contemporaneo AMACI

Futuridea, Contrada Piano Cappelle, Benevento

Fino al 31 dicembre 2025 – Lun-Ven: 09:30-13:00 | 15:30-18:00 (o su appuntamento)