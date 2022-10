Eclissi parziale di sole nella tarda mattinata di domani: la finta notte che confonde gli animali

Dal ritorno nell’alveare delle api ai vocalizzi notturni di uccelli e anfibi, ai ragni osservati disfare le proprie tele nel buio per poi ritesserle al rispuntare del sole. Sono alcuni degli effetti che l’eclisse solare provoca negli animali. A spiegarlo Emiliano Mori, ricercatore dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRET). L’eclissi parziale di sole, prevista nella tarda mattinata del 25 ottobre 2022 e visibile anche nei cieli italiani, e’ uno dei fenomeni astronomici piu’ affascinanti e suggestivi cui assistere. Se oggi le osserviamo con curiosita’ e con attenzione scientifica, in passato le eclissi solari venivano molto spesso associate ad eventi catastrofici o superstizioni. Per i Maya e gli egiziani erano presagio di sventura, mentre nell’antica Cina, si credeva fossero opera di un drago celeste affamato. Ma se l’influenza dell’eclissi sull’uomo e’ ispirata a miti e leggende, la confusione che provoca tra gli animali e’ invece una piu’ consistente realta’. Osservazioni scientifiche e progetti di ‘citizen-science’ riportano spunti interessanti. Nonostante la breve durata di questo evento, durante le eclissi sono state rilevate variazioni dell’intensita’ luminosa, della temperatura e della velocita’ del vento. Anche se non considerevoli, tali variazioni interrompono o comunque influenzano i ritmi circadiani di un’ampia varieta’ di animali, mammiferi ma anche insetti ed uccelli portandoli a modificare improvvisamente comportamenti ed abitudini. Principalmente sono stati registrati classici comportamenti osservati normalmente in ore serali o notturne, come il ritorno ai nidi e alveari, vocalizzazioni serali e cessazioni di esse, o un aumento dei ritmi giornalieri di attivita’.