Eco-design. al via l’edizione 2020 della call Conai: mezzo milione di euro per le aziende italiane

Un concorso che premia le soluzioni di packaging più innovative e a ridotto impatto ambientale. Partita l’edizione 2020 del bando Conai per l’eco-design che mette in palio 500mila euro per le aziende italiane che si distinguono per aver migliorati i propri imballaggi. Il bando è infatti aperto a tutte le aziende consorziate che hanno rivisto i propri imballaggi in chiave di eco-design, attraverso: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo e ottimizzazione dei processi produttivi. Le candidature dovranno essere presentate entro il 29 maggio attraverso il form on line disponibile nell’Area bando su www.ecotoolconai.org. Tutti i casi saranno analizzati attraverso uno strumento (l’Eco Tool) in grado di calcolare gli effetti in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2, un software on-line che permette di valutare l’impatto di ciascuna fase del ciclo di vita dell’imballaggio analizzato e di simulare interventi di miglioramento per renderlo più green.

Sarà possibile candidare al bando 2020 sia evoluzioni di progetti di packaging esistenti sia imballaggi nuovi che risultino avere un minore impatto ambientale rispetto a quelli più frequentemente utilizzati per la stessa applicazione sul mercato italiano. Alla sua settima edizione, il bando mette in palio 460.000 euro che saranno suddivisi tra tutti i casi virtuosi ammessi, sulla base di una graduatoria ottenuta utilizzando questi criteri: riutilizzo (4 punti), facilitazione delle attività di riciclo (4 punti), utilizzo di materiale riciclato/recuperato (4 punti), risparmio di materia prima (3 punti), ottimizzazione dei processi produttivi (2 punti), ottimizzazione della logistica (2 punti) e semplificazione del sistema imballo (2 punti). I restanti 40.000 euro saranno destinati invece a quattro super premi da 10.000 euro, assegnati ai casi che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell’attivazione di leve di eco-design come riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo e utilizzo di materia prima seconda; oppure ai casi che sapranno imporsi come soluzioni virtuose per la vendita nell’ambito del circuito di e-commerce; o ancora a nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell’innovazione.