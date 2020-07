Eco-innovazione e Green Farm: Graded premia i due giovani talenti della Digita Academy

Graduation Day: si è concluso con la consegna degli attestati in una cerimonia on line il terzo anno di corso della Digita Academy per i due studenti impegnati da metà aprile sul project work Graded. Ad Annarita Guarino e Clemente Basilicata, gli studenti che hanno lavorato al disegno e alla costruzione di un software di gestione dell’energia (un “Energy Management System”) in grado di rendere un’azienda agricola più smart, interattiva ed efficiente dal punto di vista energetico, Graded ha ieri assegnato un riconoscimento “per aver contribuito allo sviluppo di un progetto che coniuga la digitalizzazione a un nuovo modello di economia circolare”.

Con il nuovo progetto entra nell’era 4.0 uno dei cavalli di battaglia della ricerca targata Graded, la “Green Farm”, la fattoria ecologica ideato nel 2015 su un’intuizione degli studenti dell’I.T.I.S. A. Righi di Fuorigrotta, sviluppata e aggiornato con la collaborazione del Dipartimento di Agraria della Federico II, che ha messo a disposizione la propria Azienda Agricola Sperimentale di Castel Volturno.Il progetto pilota “Green Farm” è già in via di implementazione nell’azienda agricola di Castel Volturno che svolge attività di ricerca e studio sull’ottimizzazione dei processi produttivi e sulle strategie innovative in agricoltura sostenibile. I dati risultanti dagli efficientamenti saranno presentati dall’azienda di Vito Grassi al prossimo Expo previsto a Dubai e rinviato al 2021.

I 50 ragazzi di questa edizione della Digita Academu, selezionati ad ottobre 2019, hanno seguito, parte in presenza e parte a distanza, naturalmente causa Covid, le lezioni e hanno preso parte ai Project Work con le aziende Platinum Partner, selezionate a valle della manifestazione di interesse: oltrea Graded, Kelyon, Genesis, Iconsulting, Leadtech, Kuwait petroleum Italia, Revobyte, Omi, Topnetwork, Iniziativa, Guanxi, Petrone group, IDCAM Vivadolce. Intelligenza artificiale, l’internet delle cose, i big data, lo sviluppo di applicazioni mobili, la gestione e l’organizzazione di processi aziendali e la valutazione dell’impatto e della introduzione della trasformazione digitale in numerosi settori tra cui l’agrifood, la medicina, l’energia e l’automotive, i temi trattati nelle oltre 800 ore di lezione e le 600 di Project Work.