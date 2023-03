“Ecobonus e bonus casa si sono rivelati strumenti indispensabili per riqualificare gli impianti, hanno avuto un effetto importante e significativo”. Lo dice Roberto Saccone, di Assoclima, che ha partecipato a una conferenza a Montecitorio per chiedere la reintroduzione dello sconto in fattura e la cessione del credito per ecobonus e bonus casa.

xc3/mgg/gtr