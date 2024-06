Ecobonus, titolari di licenze taxi e Ncc: dal 17 giugno al via gli incentivi per acquisto di veicoli non inquinanti

Al via l’Ecobonus per titolari di licenze taxi e Ncc e per gli installatori di impianti di alimentazione a Gpl e metano. Dalle ore 10 del 17 giugno sul sito dedicato alla misura sarà, infatti, possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente. Il bonus è raddoppiato nel limite del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831. L’incentivo, introdotto col Dpcm 20 maggio 2024, è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: sul sito “Ecobonus” è consultabile la Circolare con le indicazioni operative e la modulistica per richiedere il contributo. Un’altra novità riguarda la misura ‘Ecobonus – Retrofit’, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1.

In questo caso, dalle ore 10.00 del 19 giugno gli installatori potranno accreditarsi attraverso l’area rivenditori del sito. La data di avvio per prenotare i contributi ‘Ecobonus – Retrofit’ sarà resa nota in seguito, mediante apposito avviso pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. I dettagli della misura sono consultabili nella sezione Normativa del sito ‘Ecobonus’, che riporta il decreto attuativo del 3 giugno scorso.