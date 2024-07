Ecobonus, utilizzato il 61% delle risorse

ROMA (ITALPRESS) – A un mese dall’apertura della piattaforma Ecobonus, sono state utilizzate il 61% delle risorse stanziate per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sono 118 mila le prenotazioni totali ammesse al beneficio fiscale, per un valore complessivo pari a quasi 421 milioni di euro. Gran parte delle richieste, oltre l’84%, sono state effettuate nei primi 30 giorni da persone fisiche, la restante quota è invece attribuibile a persone giuridiche. Dai dati elaborati da Invitalia -che gestisce la piattaforma per conto del Mimit- emerge che il peso delle rottamazioni è stato pari al 79% delle prenotazioni e che circa il 44% ha riguardato auto da Euro 0 a Euro 3. Oltre un quarto delle risorse, il 26%, è stato richiesto da soggetti con ISEE inferiore a 30 mila euro. Grande riscontro hanno avuto i bonus legati alle auto elettriche. In meno di 9 ore, con 25.273 prenotazioni, sono esauriti gli oltre 200 milioni di euro stanziati. Il 39% delle richieste ha previsto una contestuale rottamazione che, nella metà dei casi, ha riguardato auto fino a Euro 3. Il 61% delle prenotazioni è stato effettuato da persone fisiche. Di queste, il 26% è relativo a soggetti con basso ISEE, per un valore di bonus pari al 35% del totale prenotato. Per quanto riguarda il restante 38% delle prenotazioni di vetture elettriche fatte da persone giuridiche, si segnala che il 90% ha riguardato le imprese di autonoleggio.

