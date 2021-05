Ecocar, a Caserta prende il via la raccolta differenziata notturna

“Una nuova raccolta differenziata che aggiorna e migliora quanto fatto negli anni scorsi con l’obiettivo di dare ulteriore slancio ad un servizio fondamentale per la città. L’obiettivo è incrementare sempre più la qualità e le percentuali di riciclo dei rifiuti urbani, ma anche ottimizzare le modalità di raccolta per venire incontro alle esigenze dei cittadini”. Queste le parole del sindaco di Caserta sindaco Carlo Marino in relazione all’avvio del nuovo servizio gestito dalla Ecocar che prevede alcune modifiche: già dal primo maggio la raccolta viene effettuata in gran parte della città in orario notturno in modo da non incidere sulla circolazione veicolare; dal prossimo 8 maggio le isole ecologiche saranno aperte anche di sabato pomeriggio dalle 15 alle 18; è stata avviata la sostituzione di tutti i cassonetti danneggiati. Dal 15 maggio prossimo ci saranno importanti modifiche anche al calendario di conferimento dei rifiuti (come da locandina allegata) con l’indifferenziato ridotto ad un solo giorno di raccolta ed il contestuale raddoppio dei giorni dedicati al multimateriale. Previsto anche un nuovo servizio di ritiro dedicato di “pannolini e pannoloni” (3 giorni alla settimana), previa prenotazione tramite telefono o mail.