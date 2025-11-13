Ecofin, Giorgetti ribadisce no dell’Italia a aumento aliquote gas

Roma, 13 nov. (askanews) – Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha ribadito durante l’Ecofin la posizione contraria dell’Italia all’aumento delle aliquote su gas e Gnl, anche nell’ultima versione rivista.

La proposta risale al luglio del 2021 “in un contesto economico e geopolitico molto diverso da quello di oggi – ha ricordato Giorgetti -. Nella congiuntura attuale è prioritario preservare l’economia europea. L’Italia risente in modo significativo degli elevati prezzi dell’energia, in particolare del gas naturale, anche a seguito dell’uscita dalle forniture russe, che è fondamentale che il nostro sistema industriale”.

“Occorre quindi lavorare per una soluzione ragionevole della proposta, che tenga pienamente in considerazione la situazione degli Stati membri. L’ultimo testo di compromesso della presidenza rappresenta un passo nella giusta direzione, tuttavia – ha concluso Giorgetti – per noi rimangono ancora alcuni aspetti più problematici che non ci permettono di aderire a tale proposta”. Tra questi il fatto che le aliquote restano comunque troppo elevate.